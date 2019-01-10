Başkan Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ile ilgili twitter adresi üzerinden bir mesaj yayınladı. Mesajında "Basın emekçilerinin #10OcakÇalışanGazetecilerGünü'nü tebrik ediyorum." diyen Erdoğan, sözlerine "Kamuoyunun eksiksiz, tarafsız, doğru bilgilendirilmesi ve vatandaşlarımızın haber alma hakkının korunması demokrasimizin işlerliği açısından hayati bir öneme sahiptir." diye devam etti.

İşte Erdoğan'ın o paylaşımı:



