Başkan Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ile ilgili twitter adresi üzerinden bir mesaj yayınladı. Mesajında "Basın emekçilerinin #10OcakÇalışanGazetecilerGünü'nü tebrik ediyorum." diyen Erdoğan, sözlerine "Kamuoyunun eksiksiz, tarafsız, doğru bilgilendirilmesi ve vatandaşlarımızın haber alma hakkının korunması demokrasimizin işlerliği açısından hayati bir öneme sahiptir." diye devam etti.
İşte Erdoğan'ın o paylaşımı:
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