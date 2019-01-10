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  • 10.01.2019 12:51
  • Son Güncelleme: 10.01.2019 13:00

Başkan Erdoğan 'nü kutladı

Başkan , sosyal medya hesabı üzerinden ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan'dan çalışan gazetecilere kutlama mesajı

Başkan Erdoğan, ile ilgili twitter adresi üzerinden bir mesaj yayınladı. Mesajında "Basın emekçilerinin #10OcakÇalışanGazetecilerGünü'nü tebrik ediyorum." diyen Erdoğan, sözlerine "Kamuoyunun eksiksiz, tarafsız, doğru bilgilendirilmesi ve vatandaşlarımızın haber alma hakkının korunması demokrasimizin işlerliği açısından hayati bir öneme sahiptir." diye devam etti.

İşte Erdoğan'ın o paylaşımı:

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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