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  • Son Güncelleme: 10.01.2019 13:45

... açıklarında balıkçı teknesi battı

... 'un Gerze ilçesi açıklarında batan balıkçı teknesindeki 3 kişi, ekiplerince kurtarıldı, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Sinop açıklarında balıkçı teknesi battı

'un Gerze ilçesi açıklarında Karadeniz'de bir balıkçı teknesinin battığı bilgisi üzerine ekipleri çalışma başlattı.

Bölgeye ulaşan sahil güvenlik ekibi, 3 kişiyi bota aldı. Bota alınanlardan birinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kayıp bir kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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