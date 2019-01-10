Son dakika gelişmesine göre, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasının ardından istifa eleştirileriyle ilgili eleştirilere cevap verdi.

Yıldırım, "Çıktığım yoldan geri dönmem. Verdiğim karardan vazgeçecek değilim" dedi. Yıldırım, Anayasa'nın 94. maddesine ilişkin tartışmalarla ilgili olarak ise "Biz seçimi konuşuyoruz, yasama faaliyetlerini değil. O yasama faaliyetiyle ilgili" değerlendirmesini yaptı.