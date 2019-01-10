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  • Son Güncelleme: 10.01.2019 13:00

Başkanı 'dan istifa tartışmalarına ilişkin açıklama

Başkanı istifa tartışmalarıyla ilgili olarak, "Çıktığım yoldan geri dönmem. Kararı seçmen verecek Anayasa'nın 94. maddesi yasamayla ilgili" ifadesini kullandı.

Binali Yıldırım istifa tartışmalarına noktayı koydu!

gelişmesine göre, Başkanı , 'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasının ardından istifa eleştirileriyle ilgili eleştirilere cevap verdi.

Yıldırım, "Çıktığım yoldan geri dönmem. Verdiğim karardan vazgeçecek değilim" dedi. Yıldırım, Anayasa'nın 94. maddesine ilişkin tartışmalarla ilgili olarak ise "Biz seçimi konuşuyoruz, yasama faaliyetlerini değil. O yasama faaliyetiyle ilgili" değerlendirmesini yaptı.

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