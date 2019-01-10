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  • 10.01.2019 18:56

Bakan Albayrak'tan gazetecilere kutlama

Bakan , Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Albayrak, yaptığı paylaşımda gazetecilerin Dünya Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

Bakan Albayrak'tan gazetecilere kutlama
Hazine ve Maliye Bakanı , Günü ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Albayrak yaptığı paylaşımda, "Gazeteci ve yazar bir babanın oğlu olarak, hakikatin peşinde ekmeğini kazanan tüm gazetecilerimizin Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ederim." ifadelerine yer verdi.

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