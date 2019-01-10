Bakan Albayrak'tan gazetecilere kutlama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Albayrak yaptığı paylaşımda, "Gazeteci ve yazar bir babanın oğlu olarak, hakikatin peşinde ekmeğini kazanan tüm gazetecilerimizin Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ederim." ifadelerine yer verdi.
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