Son dakika: Başkan Erdoğan-İmamoğlu görüşmesi sona erdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beylikdüzü Belediye Başkanı ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı külliyesinde kabul etti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beylikdüzü Belediye Başkanı ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı külliyesinde kabul etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.