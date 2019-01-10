Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 10.01.2019 17:53
  • Son Güncelleme: 10.01.2019 18:30

Son dakika: Başkan Erdoğan-İmamoğlu görüşmesi sona erdi

Başkan ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu görüşmesi sona erdi.

Başkan Erdoğan - İmamoğlu görüşmesi sona erdi

Başkan , Beylikdüzü Belediye Başkanı ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı külliyesinde kabul etti.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Başkan Erdoğan-İmamoğlu görüşmesi sona erdi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar