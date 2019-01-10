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  • Son Güncelleme: 10.01.2019 19:19

Son dakika: ’nün askeri mahremine operasyon: 20

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ’nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yeni bir operasyon için düğmeye basıldı. 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 20 muvazzaf asker na alındı.

FETÖ’nün askeri mahremine operasyon

'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında yeni bir operasyon için düğmeye basıldı.

MAHREM YAPIYA OPERASYON
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 'nün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerle Ankesör/Kontorlü telefonlarla irtibat kurdukları tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi.

20 GÖZALTI
2'si subay, 16'sı astsubay, 2'si de uzman çavuş olmak üzere 20 muvazzaf askere yönelik 16 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 20 şüpheli yakalanarak na alındı. Adreslerde yapılan aramalarda şahıslara ait dijital malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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