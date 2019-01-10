Afyonkarahisar'da 4 günlükken arka ayakları felç diye sokağa bırakılan sıpaya sahip çıkıldı. 'Dide' ismi verilen sıpa, Rize'de hayvan pazarından kaçan ve Trabzon'da yüzerken bulunan 'Ferdinand' isimli boğanın da bulunduğu İzmir'deki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'na götürüldü.
- Güncel
- 10.01.2019
- Gazete
Afyonkarahisar'da sevindiren olay! Vay sıpa!
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