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'da sevindiren olay! Vay sıpa!

Vay sıpa!
Afyonkarahisar'da 4 günlükken arka ayakları felç diye sokağa bırakılan sıpaya sahip çıkıldı. 'Dide' ismi verilen sıpa, 'de hayvan pazarından kaçan ve 'da yüzerken bulunan 'Ferdinand' isimli boğanın da bulunduğu 'deki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'na götürüldü.

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