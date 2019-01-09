Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 09.01.2019 10:12
  • Son Güncelleme: 09.01.2019 10:31

Yengesine tecavüz etmişti! Savunması şoke etti...

Adana'da cezaevinde olan abisinin karısına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık hakkında verilen ceza belli oldu. Geçtiğimiz Nisan ayında gerçekleşen olayda sapık Sezer B. olaydan hemen sonra polis ekipleri tarafından yakalanmıştı. Sanık son savunmasında, "Yengem bana seslenerek yeğenimin rahatsız olduğunu söyledi. Alkollüydüm. İstifra etmeye başladım. Ondan sonrasını hatırlamıyorum." dedi.

Yengesine tecavüz etmişti! Savunması şoke etti...

Adana'da 3 çocuk annesi yengesine zorla tecavüz eden Sezer B. hakkında verilen ceza belli oldu. Geçtiğimiz sene ortasında Adana Merkez Yüreğir ilçesinde gerçekleşen olayda Sezer B. geç saatlerde evine gittiği yengesine zorla tecavüz etmişti. Olaydan bir kaç gün sonra yakalanan sapık kayınbirader hakkında verilen ceza belli oldu.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriYengesine tecavüz etmişti! Savunması şoke etti...
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar