Yengesine tecavüz etmişti! Savunması şoke etti...

Adana'da 3 çocuk annesi yengesine zorla tecavüz eden Sezer B. hakkında verilen ceza belli oldu. Geçtiğimiz sene ortasında Adana Merkez Yüreğir ilçesinde gerçekleşen olayda Sezer B. geç saatlerde evine gittiği yengesine zorla tecavüz etmişti. Olaydan bir kaç gün sonra yakalanan sapık kayınbirader hakkında verilen ceza belli oldu.
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