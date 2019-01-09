Yengesine tecavüz etmişti! Savunması şoke etti... Adana'da cezaevinde olan abisinin karısına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık hakkında verilen ceza belli oldu. Geçtiğimiz Nisan ayında gerçekleşen olayda sapık Sezer B. olaydan hemen sonra polis ekipleri tarafından yakalanmıştı. Sanık son savunmasında, "Yengem bana seslenerek yeğenimin rahatsız olduğunu söyledi. Alkollüydüm. İstifra etmeye başladım. Ondan sonrasını hatırlamıyorum." dedi.

Adana'da 3 çocuk annesi yengesine zorla tecavüz eden Sezer B. hakkında verilen ceza belli oldu. Geçtiğimiz sene ortasında Adana Merkez Yüreğir ilçesinde gerçekleşen olayda Sezer B. geç saatlerde evine gittiği yengesine zorla tecavüz etmişti. Olaydan bir kaç gün sonra yakalanan sapık kayınbirader hakkında verilen ceza belli oldu. HABERİN DEVAMI

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