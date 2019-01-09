CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yarın saat 17.00'da görüşeceğini açıkladı.
YARIN KÜLLİYE'DE BİR ARAYA GELECEKLER
Ekrem İmamoğlu, Muharrem İnce'yi ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın saat 17.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geleceklerini söyledi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.