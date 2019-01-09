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  • Son Güncelleme: 09.01.2019 10:40

Son dakika: Başkan Erdoğan ile Adayı İmamoğlu'nun görüşme tarihi belli oldu

Başkan Erdoğan ile Adayı , yarın saat 17.00'da görüşecek.

Tarih belli oldu! Külliye'de görüşecekler

'nin Adayı , Başkan ile yarın saat 17.00'da görüşeceğini açıkladı.

YARIN KÜLLİYE'DE BİR ARAYA GELECEKLER

Ekrem İmamoğlu, Muharrem İnce'yi ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın saat 17.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geleceklerini söyledi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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