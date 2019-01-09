-30 derecede Uludağ’ın zirvesine tırmananlar gözlerine inanamadı

Bursalı dağcılar, yaz-kış demeden tırmandıkları 2543 metre yüksekliğindeki Uludağ'ın zirvesine soğuk ve fırtınaya rağmen yürüdü. Hava sıcaklığının eksi 30 dereceye kadar düştüğü zirvede, dağcılar esen fırtınaya karşı direndi. Zirvedeki kulübenin kar ve fırtına ile birlikte iglo evlerine dönmüş olması dikkat çekti.
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