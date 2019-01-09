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  • Son Güncelleme: 09.01.2019 09:20

... 18 ilde büyük operasyonu

... merkezli 18 ilde 'nün asker mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik başlatılan eş zamanlı operasyonda 34 kişi için gözaltı kararı çıkartıldı. Gözaltı kararı verilen şahısların çoğunun muvazzaf asker olduğu öğrenildi.

18 ilde büyük FETÖ operasyonu!

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütünün () Asker mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik çalışma başlatıldı.

34 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Kayseri'de bakkal ve büfe olarak faaliyet gösteren iş yerlerinde kontörlü olarak kullanıldığı anlaşılan sabit hatlardan 34 askeri personelin ardışık olarak arandıkları, bu aramaların TSK mensuplarından sorumlu mahrem imamlar tarafından örgütsel aramalar olduğu değerlendirildi ve şüpheliler hakkında FETÖ Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçundan Kayseri başta olmak üzere Hakkari, Kars, Ağrı, Şırnak, Batman, Tunceli, Çanakkale, Bursa, Eskişehir, İzmir, Konya, Antalya, Ankara, Kırıkkale, Şanlıurfa, Hatay, Samsun ve Sivas'ta eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Gözaltı kararı verilen şahısların çoğunun muvazzaf asker olduğu öğrenildi.

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