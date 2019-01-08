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  • 09.01.2019 07:31

'da Mali Şube'den büyük

Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen da çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da Mali Şube'den büyük operasyon

'da düzenlenen da bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda bazı şüpheliler yakalandı.

Gözaltına alınan bu kişiler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Zanlılara ait adreslerde aramaların sürdüğü operasyonun içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.

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