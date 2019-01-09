Türkiye ve ABD heyetleri arasında Ankara'da yapılan Suriye görüşmeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın "ABD askerleri, Suriye'nin kuzeyindeki YPG'yi korumaya yönelik bir anlaşma olmadan çekilmeyecek" açıklamasının gölgesinde gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşen Bolton, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşemedi.
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