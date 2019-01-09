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  • Son Güncelleme: 09.01.2019 09:21

Bolton'un Ankara ziyaretini medyası böyle duyurdu

Ankara'ya ile ilgili temaslarda bulunmak üzere gelen ve Başkan Erdoğan tarafından randevu talebi reddedilen ülkesine dönerken, medyası konu ile ilgili "Erdoğan Bolton'u adam yerine koymadı" manşetini attı.

Türkiye ve ABD heyetleri arasında Ankara'da yapılan Suriye görüşmeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın "ABD askerleri, Suriye'nin kuzeyindeki YPG'yi korumaya yönelik bir anlaşma olmadan çekilmeyecek" açıklamasının gölgesinde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşen Bolton, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşemedi.

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