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  • Son Güncelleme: 09.01.2019 17:53

... 'da ndan haber alınamıyor!

... 'da 2 pilotun bulunduğu ndan haber alınamadığı öğrenildi. ağızlardan yapılan açıklamada uçaktan yerel saat ile 11:00'den bu yana sinyal alınamadığı ifade edildi.

Fransa'da savaş uçağı radardan kayboldu!

Fransız medyasında yer alan bilgilerine göre, 2 pilotun bulunduğu Mirage 2000 jetinin son olarak ülkenin doğusundaki Jura'da sinyal verdiği bildirildi.

SİNYAL ALINAMIYOR
ağızlardan yapılan açıklamada, askeri havalanından kalkan ve 2 kişinin bulunduğu uçaktan yerel saat ile 11:00'den bu yana sinyal alınamadığı ifade edildi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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