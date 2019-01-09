Fransız medyasında yer alan son dakika bilgilerine göre, 2 pilotun bulunduğu Mirage 2000 jetinin son olarak ülkenin doğusundaki Jura'da sinyal verdiği bildirildi.

SİNYAL ALINAMIYOR

Resmi ağızlardan yapılan açıklamada, askeri havalanından kalkan ve 2 kişinin bulunduğu uçaktan yerel saat ile 11:00'den bu yana sinyal alınamadığı ifade edildi.