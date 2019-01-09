Norveçli multimilyoner iş adamının eşi fidye için kaçırıldı. Soruşturmanın devam ettiğini belirten Norveç polisi, saldırganların kaçırdıkları kadını serbest bırakmaları için 9 milyon Euroluk kripto para birimi Monero fidye istediklerini açıkladı.

Polis, saldırganların kaçırdıkları kadını öldürme tehditlerine rağmen davayı kamuoyuna duyurma kararını aldıklarını belirtti. Hagen'in evinin banyosundan kaçırıldığını belirten polis, bazı ipuçları ele geçirdiklerini aktardı.

ÜLKENİN EN ZENGİNLERİ LİSTESİNDE 172'NCİ SIRADA

Norveçli multimilyoner iş adamı Tom Hagen ülkenin en zenginleri listesinde 172'nci sırada yer alıyor. Oslo'da yaşayan çift gözden uzak bir yaşam sürüyordu.

Öte yandan insan kaçakçılığında kripto para ile fidye istemenin son zamanlarda yaygınlaştığı belirtildi.