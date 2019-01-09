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  • Son Güncelleme: 09.01.2019 14:28

Son dakika... İstanbul 'de feci ! Trafik kilit

Son dakika... karayolunda aniden önüne çıkan kuşa çarpmamak için manevra yapan sürücünnün aracı bariyerlere çarparak takla attı. nedeniyle E-5 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

E-5'i karıştıran kuş! Trafik kilit

İstanbul 'deki feci karayolunda saat 13.00 sıralarında yaşandı. 34 LC 5025 plakalı aracıyla Topkapı istikametine seyreden , aniden önüne çıkan martıya çarpmamak için manevra yaptı.

TEDAVİYİ REDDETTİ
Bir anda kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak takla attı. Feci kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, sağlık ekiplerinin tedavi önerisini de reddetti. Kazada sürücünün çarptığı kuş ise öldü.

UZUN ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
Kaza nedeniyle E-5 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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