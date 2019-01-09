İstanbul Küçükçekmece'deki feci kaza E-5 karayolunda saat 13.00 sıralarında yaşandı. 34 LC 5025 plakalı aracıyla Topkapı istikametine seyreden Mehmet Arslan, aniden önüne çıkan martıya çarpmamak için manevra yaptı.

TEDAVİYİ REDDETTİ

Bir anda kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak takla attı. Feci kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, sağlık ekiplerinin tedavi önerisini de reddetti. Kazada sürücünün çarptığı kuş ise öldü.

UZUN ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle E-5 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.