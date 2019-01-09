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  • Son Güncelleme: 09.01.2019 13:26

Bu görüntüler şok etti! 3 araç peş peşe...

'nın Beyşehir ilçesinde otomobilleriyle drift yapan 3 sürücüye 1.002' şer lira . B. ve Gökhan K.'nin ehliyetsiz araç kullandığı ortaya çıktı. Bunun üzerine 2 sürücüye 'ehliyetsiz ' suçundan da 2.018'er lira daha para cezası uygulandı.

Beyşehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Amirliği ekipleri, mobese kamera görüntülerinden 6 Ocak pazar günü peş peşe giden 3 aracın drift yaptığını belirledi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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