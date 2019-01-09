Beyşehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Amirliği ekipleri, mobese kamera görüntülerinden 6 Ocak pazar günü peş peşe giden 3 aracın drift yaptığını belirledi.
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Beyşehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Amirliği ekipleri, mobese kamera görüntülerinden 6 Ocak pazar günü peş peşe giden 3 aracın drift yaptığını belirledi.
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