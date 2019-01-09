Fransa'da akaryakıt zamlarıyla başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine isyan ve öfkeye dönüşen "sarı yeleklilerin" gösteriyle ilgili konuşan Fransa'nın eski Milli Eğitim Bakanlarından Luc Ferry'nin açıklaması, bize her fırsatta özellikle de Gezi olaylarında demokrasi dersi veren Batı'nın gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koydu.

ESKİ FRANSIZ YETKİLİDEN SKANDAL AÇIKLAMALAR

Eski Fransız yetkili Luc Ferry salı günü yaptığı açıklamada, Fransız yetkililerin protestoculara silah atmasına izin verilmesi gerektiğini belirtti. Daha da ileri giden Ferry, "Dünya'nın 4. büyük ordusuyuz, bu alçak Sarı Yeleklileri yok etmeye gücümüz yeter. Polis eylemcileri hiç acımadan tarasın." açıklamasında bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

İşte Başkan Erdoğan'ın dünkü AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamalar:

"Bu ülkenin meşrebi ve duruşu belli olan Cumhurbaşkanını bira içmeye, Mozart dinlemeye zorlamak faşistliğin dik alasıdır."

DAHA ÖNCEDE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

"Gezi'de dünyayı ayağa kaldırdınız, Paris'i de yayınlayın"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen "İnsanlığın Medeniyeti" programında Batı'ya bu sözlerle tepki göstermişti:

Bugün dünyada insan hakları diye bağıranlar en kötü sicile sahip olmaları tesadüf değildir. İstanbul'da yaşanan Gezi eylemlerinde insan hakları savunuculuğuna özellikle soyunanlar, Paris'te yaşananlar karşısında kör, sağır ve dilsiz hale dönüştüler. Medyada Fransa, Hollanda, Bürüksel'i izlemedik. Gezi eylemlerinde dünyayı ayağa kaldırdınız. Niye, burası Türkiye olduğu için mi? Hadi şimdi aynı şekilde yayınlayın! Yayınlamadılar, dürüst değiller. Bizi demokrasi sınavlarına tabi tutanlar namlular kendilerine yöneldiğinde demokrasiyi askıya almaktan çekinmediler.

İŞTE 'ÇAĞDAŞ' BATI POLİSİNİN HIRSIZLIK ANI

Fransa'nın başkenti Paris'te kendilerini sarı yelekliler olarak tanımlayan göstericiler yapılan zamları protesto etmiş, Paris sokaklarını ise savaş alanına çevirmişti. Göstericilere müdahale eden Fransız polisi ise uyguladığı orantısız şiddet ile çok konuşulmuş dünyanın tepkisini çekmiş. Şimdi ise sosyal medyada yayınlanan ve Fransız polisine ait olduğu iddia edilen başka bir skandal görüntü daha paylaşıldı. Görüntülerde Fransız polislerinin bir marketi yağmaladığı görülüyor.

GÖSTERİLERDE ŞİDDET BİLANÇOSU AĞIR

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emanuel Macron yönetimine karşı dönüşen eylemler, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Protestolarda polisle eylemcilerin ara ara çatışması, kamu kurumlarına saldırılar, mağazaların yağmalanması, araçların ve çöp bidonların yakılması, sokaklarda alevlerin yükselmesi, polisin eylemcilere sert müdahalesi dikkati çekti.

Gösterilerde şimdiye kadar 10 kişi hayatını kaybetti, binden fazla kişi yaralandı.

"Sarı yeleklilerin" eylemlerinde çıkan olaylarda şu ana kadar 5 bin 600 kişi gözaltına alınırken, binden fazla kişiye ise hapis cezası verildi.

Ekonomik yönden ise eylemler 58 bin kişiyi işsiz bırakırken, gösterilerin devlete maliyeti 32 milyon avro oldu.

Bununla beraber gösteriler nedeniyle alışveriş merkezlerinin zararı 2 milyar avroyu geçti.