Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 09.01.2019 12:13
  • Son Güncelleme: 09.01.2019 12:35

... 'i kilitleyen zincirleme !

... D-100 Karayolu () Mecidiyeköy katılımında 4 aracın karıştığı zincirleme trafik sı meydana geldi. ada 1 kişi yaralanırken, D-100 Karayolu istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

E-5'i kilitleyen zincirleme kaza

D-100 Karayolu Mecidiyeköy katılımı istikametinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre bir aracın yoldaki araçları sıkıştırması sonucunda 4 araç birbirine girdi.

ada 1 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Şehitler Köprüsü istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik yoğunluğu sürüyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSon dakika... E-5'i kilitleyen zincirleme kaza!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar