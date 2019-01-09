Denizli'nin Buldan ilçesine 8 kilometre uzaklıktaki Yayla Gölü buz tuttu. Çevresinde 188 çeşit bitki türü, 31 çeşit memeli hayvan ve 158 çeşit kuş türü yaşayan gölün üzerinde kaz sürüleri yiyecek aradı. Göl kenarındaki restoranı işleten Cafer Özyurt, açlıktan kıvranan kazları elleriyle besledi.
- Güncel
- 09.01.2019
- Gazete
Kazları besledi
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