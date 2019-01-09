Milyonda bir görünüyor! Gece olunca gözleri... Bursa'nın İnegöl ilçesinde milyonda bir kişide görülen rahatsızlığa sahip 6 yaşındaki Emir Kayra Polat'ın gözlerinin adeta Kedi gözlerine benzemesi herkesin dikkatini çekiyor. Milyonda bir görülen, 'İris Kolobomu' rahatsızlığıyla dünyaya gelen 6 yaşındaki Kayra Emir Polat, gözleriyle ilgi odağı oldu. Çevresinde 'Kedi gözlü çocuk' olarak çağrılan Kayra Emir, gece karanlığında ışık varmış gibi gördüğünü söyledi.

Cerrah Mahallesi'nde oturan Yakup (29) ve Hilal Polat (25) çiftinin iki çocuğundan büyüğü Emir Kayra, milyonda bir görülen, 'İris Kolobomu' rahatsızlığı ile dünyaya geldi. Gözbebeğinin aşağıya doğru yayıldığı görülen Emir Kayra, görenlerin ilgisini çekiyor. Çevresinde 'Kedi gözlü çocuk' olarak adlandırılan Emir Kayra, "Geceleri karanlıkta daha güzel görebiliyorum. Işık varmış gibi görüyorum" dedi. HABERİN DEVAMI

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