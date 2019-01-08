Harkov şehrinde, üniversite öğrencileri Buket Yıldız (20) ve Zeynep Hüsünbeyi (22) yaşadıkları evde öldürülmeleriyle ilgili Yıldız'ın eski erkek arkadaşı Hüsnü Can Çökmez'in 2 Ocak günü İstanbul'a döndüğü saptanmış, Çökmez Kurtköy'de babasının mezarı başında gözaltına alınmıştı. Çökmez, emniyette cinayetlerle bir ilgisinin olmadığını söyledi.