Harkov şehrinde, üniversite öğrencileri Buket Yıldız (20) ve Zeynep Hüsünbeyi (22) yaşadıkları evde öldürülmeleriyle ilgili Yıldız'ın eski erkek arkadaşı Hüsnü Can Çökmez'in 2 Ocak günü İstanbul'a döndüğü saptanmış, Çökmez Kurtköy'de babasının mezarı başında gözaltına alınmıştı. Çökmez, emniyette cinayetlerle bir ilgisinin olmadığını söyledi.
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