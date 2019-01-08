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  • Son Güncelleme: 08.01.2019 09:27

'daki vahşette sürpriz tanık! Cani Hüsnü Can Çökmez yüzüne okununca...

’da iki Türk öğrenciyi öldürmekle suçlanan Hüsnü Can Çökmez’in olay sırasında, öldürülen ’la Skype’tan sohbet eden G. isimli gencin ifadesi üzerine her şeyi itiraf ettiği ortaya çıktı. Cani Çökmez, eski kız arkadaşı olan Buket Yıldız'ı barışma teklifini reddettiği için yılbaşında Ukrayna'daki evine gidip boğazını keserek öldürdüğünü, aynı gün Buket Yıldız'ın ev arkadaşı olan Zeynep Hüsnübey'i de öldürdüğünü, evde bulunan 4 bilgisayarı da olaya hırsızlık süsü vermek amacıyla alıp 'ye getirerek sattığını söyledi.

Harkov şehrinde, üniversite öğrencileri Buket Yıldız (20) ve Zeynep Hüsünbeyi (22) yaşadıkları evde öldürülmeleriyle ilgili Yıldız'ın eski erkek arkadaşı Hüsnü Can Çökmez'in 2 Ocak günü İstanbul'a döndüğü saptanmış, Çökmez Kurtköy'de babasının mezarı başında gözaltına alınmıştı. Çökmez, emniyette cinayetlerle bir ilgisinin olmadığını söyledi.

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