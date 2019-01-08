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  • Son Güncelleme: 08.01.2019 09:48

Başkan Erdoğan'ın dayısı hayatını kaybetti

Başkan 'ın 83 yaşındaki dayısı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mutlu'nun cenaze töreninin çarşamba günü 'de yapılacağı öğrenildi.

Başkan Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi

Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın dayısı , uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, bir süredir solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat eden Ali Mutlu için öğle Piyalepaşa Camisinde tören düzenlenecek.

Cenaze, Mutlu'nun vasiyeti üzerine memleketi 'nin Güneysu İlçesi'ne götürülecek ve çarşamba günü Güneysu Merkez Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Ulucami Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verilecek.

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