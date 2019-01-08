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  • Son Güncelleme: 08.01.2019 08:16

'de iş adamları Bulut Akacan, ve arasında kanlı

'li ünlü iş adamı ve Akacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bulut Akacan ile bir grup arasında alacak verecek nedeniyle çıkan kanlı bitti.

KKTC'nin ünlü iş adamlarından Akacan Holding Başkanı Bulut Akacan Girne'de gitti bir restoranda alacak verecek sebebiyle bir grupla tartıştı. Tartışmaya Akacan'ın korumalarının da müdahil olmasıyla birlikte kavganın büyüdüğü öğrenildi. Kavgada Akacan'ın korumalarından biri işadamı ve spor kulübü yöneticisi olan Erhan Başay ile Zeki Asımoğlu'nu darp etti.

Kavgada ciddi şekilde yaralanan Erhan Başay ile Zeki Asımoğlu'nun Girne Akçiçek hastanesine oradan da Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesine kaldırıldığı Zeki Asımoğlu'nun durumun ağır olduğu belirtildi.

Polisin Akacan'ı ve iki korumasını gözaltına aldığı öğrenildi.

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