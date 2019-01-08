Korkunç kaza Tekirdağ'da meydana geldi. Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 22 UF 474 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ortaca Mahallesindeki Ortaca Köprüsü'nde dereye düştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye dereye düşen otomobili kıyıya çekti.
8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri sürücü, ve otomobil içerisinde bulunan 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Tekirdağ'da dereye uçan otomobilde ölen 8 kişinin kimlikleri belirlendi. Ölenlerin otomobil sürücüsü Erkan Aslan (43), Buğra Barış Arslan (19), Buğlem Arslan (5), Mustafa Öner (65), Ayşe Öner (67), Pınar Aldemir (24), Seyit Abdullah Aldemir (5) ve Emir Umeyr Aldemir (1) olduğu belirlendi.
Kazada ölenlerin yakınları geldikleri olay yerinde gözyaşları döküp, sinir krizleri geçirdi. Yakınlarına ilk müdahale, olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ölenlerin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
TAZİYEYE GELMİŞLER
Otomobil sürücüsü Erkan Aslan'ın, kanser tedavisinden yaşamını yitiren eşi Zehra Aslan için taziyeye gelen yakınlarını, Tekirdağ'a götürmek için bugün saat 07.00 sıralarında Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden yola çıktığı belirtildi.
Merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Ortaca Mahallesi'ne geldiklerinde otomobilin ilk belirlemelere göre, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, dereye uçtuğu saptandı.
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rabbim geride kalanlara sabırlar ihsan eylesin
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