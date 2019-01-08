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  • 08.01.2019 11:21
  • Son Güncelleme: 08.01.2019 11:44

... Eş zamanlı operasyonu: 65 şüpheli için gözaltı kararı

... /PDY silahlı terör örgütünün içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik olarak ardışık aramalarda tespit edilen, Kara ve Hava Kuvvetlerinde halen aktif görevde bulunan 2 Yüzbaşı, 3 Üsteğmen, 17 Astsubay ile 2 ihraç Üsteğmen, 5 ihraç Astsubay, 1 ihraç askeri öğrenci, 1 terhis Asteğmen (polis memuru) ve 1 emekli astsubay olmak üzere toplam 32 asker şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

16 ilde büyük FETÖ operasyonu!

İzmir, Ankara, İstanbul, Adana, Bursa, Gaziantep, Balıkesir, Kastamonu, Eskişehir, Kütahya, Kayseri, Afyonkarahisar, , Batman, Iğdır ve Malatya illerinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda; henüz yakalanamayan 3 şüphelinin aranmasına devam ediliyor.

İZMİR'DE 11 GÖZALTI
Öte yandan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca /PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı Bylock kullandıkları tespit edilen 11 şüpheli hakkında bu sabah İzmir, Manisa, Tokat ve Çorum illerinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda şüphelilerden Hacı Ömer G., Dilek Ş., Atakan Ş., Resmigül D., Ahmet Y. ve Arife Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanamayan 5 şüphelinin aranmasına devam ediliyor.

KOCAELİ 22 GÖZALTI KARARI
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün yapılanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 13'ü aktif görevde olmak üzere 20 askeri personel ve askeri şahıslarla ilgilendiği tespit edilen 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Alınan gözaltı kararı sonrasında Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından Kocaeli merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Bartın, Bingöl, Çankırı, Kahramanmaraş, Isparta, Giresun, Zonguldak ve Yalova ilçesinde şahısların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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