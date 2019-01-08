İzmir, Ankara, İstanbul, Adana, Bursa, Gaziantep, Balıkesir, Kastamonu, Eskişehir, Kütahya, Kayseri, Afyonkarahisar, Manisa, Batman, Iğdır ve Malatya illerinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda; henüz yakalanamayan 3 şüphelinin aranmasına devam ediliyor.

İZMİR'DE 11 GÖZALTI

Öte yandan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı Bylock kullandıkları tespit edilen 11 şüpheli hakkında bu sabah İzmir, Manisa, Tokat ve Çorum illerinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda şüphelilerden Hacı Ömer G., Dilek Ş., Atakan Ş., Resmigül D., Ahmet Y. ve Arife Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanamayan 5 şüphelinin aranmasına devam ediliyor.

KOCAELİ 22 GÖZALTI KARARI

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 13'ü aktif görevde olmak üzere 20 askeri personel ve askeri şahıslarla ilgilendiği tespit edilen 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Alınan gözaltı kararı sonrasında Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından Kocaeli merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Bartın, Bingöl, Çankırı, Kahramanmaraş, Isparta, Giresun, Zonguldak ve Yalova ilçesinde şahısların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.