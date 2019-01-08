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  • Son Güncelleme: 08.01.2019 11:26

sayıları duyurdu! Holiganlara ceza yağdı

Son dakika... Son dakika... , " 2018-2019 sezonun ilk 17 haftasında 926 hesabıyla ilgili olarak 103 kişi hakkında işlem yapıldı. Sosyal medyadan tehdit ve hakarette bulunan 11 şahsa "" verildi. Bu sezonun 17 haftasında geçen sezona göre polis ve sayısı yüzde 14 arttı. 6222 sayılı Sporda Şiddet ve kapsamında; 23 bin 942 kişi hakkında işlem yapıldı, 4 bin 763 kişiye seyirden men cezası verildi. " ifadesini kullandı.

Bakanlık sayıları duyurdu! Ceza yağdı

Son dakika gelişmesine göre, tarafından bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "2018-2019 sezonun ilk 17 haftasında 926 hesabıyla ilgili olarak 103 kişi hakkında işlem yapıldı. Sosyal medyadan tehdit ve hakarette bulunan 11 şahsa "" verildi. Bu sezonun 17 haftasında geçen sezona göre polis ve sayısı yüzde 14 arttı. 6222 sayılı Sporda Şiddet ve kapsamında; 23 bin 942 kişi hakkında işlem yapıldı, 4 bin 763 kişiye seyirden men cezası verildi." ifadesine yer verildi.

4 BİN 763 KİŞİYE SEYİRDEN MEN CEZASI
Öte yandan, Bakanlık futbolda 2018-2019 sezonunun ilk yarısında "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında 23 bin 942 kişi hakkında işlem yapıldığı, 4 bin 763 kișiye seyirden men cezası verildiği bildirildi.

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