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  • Son Güncelleme: 08.01.2019 12:25

... 'da otomobil dereye uçtu: Ölü sayısı artıyor

... 'ın Hayrabolu ilçesinde otomobilin dereye düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.

Korkunç kaza 'da meydana geldi. Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 22 UF 474 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ortaca Mahallesindeki Ortaca Köprüsü'nde dereye düştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye dereye düşen otomobili kıyıya çekti.

Sağlık ekipleri sürücü, ve otomobil içerisinde bulunan 6 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.

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