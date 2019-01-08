Korkunç kaza Tekirdağ'da meydana geldi. Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 22 UF 474 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ortaca Mahallesindeki Ortaca Köprüsü'nde dereye düştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye dereye düşen otomobili kıyıya çekti.
Sağlık ekipleri sürücü, ve otomobil içerisinde bulunan 6 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.
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