AFP haber ajansının son dakika koduyla duyurduğu haberde, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'nin doğusuna saldırı gerçekleştirdi.
Terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı sonucu 32 kişinin öldüğü belirtildi.
Ayrıntılar birazdan...
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
AFP haber ajansının son dakika koduyla duyurduğu haberde, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'nin doğusuna saldırı gerçekleştirdi.
Terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı sonucu 32 kişinin öldüğü belirtildi.
Ayrıntılar birazdan...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.