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  • 08.01.2019 11:32
  • Son Güncelleme: 08.01.2019 12:00

... 'de saldırısı!

... haber ajansı, 'ın 'nin doğusuna saldırı gerçekleştirdiğini, 32 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Suriye'de DEAŞ saldırısı! Çok sayıda ölü var

haber ajansının koduyla duyurduğu haberde, 'ın 'nin doğusuna saldırı gerçekleştirdi.

Terör örgütü 'ın saldırısı sonucu 32 kişinin öldüğü belirtildi.

Ayrıntılar birazdan...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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