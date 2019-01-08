MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bütçe görüşmeleri ve yeni yıl nedeniyle verilen aranın ardından, 2019 yılının ilk grup toplantısında konuştu. Bahçeli, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın açıklamalarına, "Bolton musun Dalton musun bilmem, Türkiye ne yapacağını sana ve patronlarına mı soracak? Bu nasıl bir küstahlıktır, nasıl bir terbiyesizliktir" diyerek tepki gösterdi.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan bölümler şöyle:

"Ülkemizde basın özgürlüğü ile ilgili tartışma yaşanmaktadır... Sınır Tanımayan Gazetceiler Örgütü, Türkiye'de muhalif basının sindirildiğini belirterek, eleştiri dozunu gittikçe artırmaktadır. Türkiye'nin kara listeye girmesi için ince bir işçilik söz konusudur. FETÖ'yle mücadele sürecinin basın özgürlüğüne tehdit olduğu bile değerlendirilmiştir.

Yeni hükümet sistemine geçişle birlikte Türkiye'nin otoriterliğe kaydığı söylenmektedir. Bu iddiaların hepsi zırva ve hayal ürünüdür... İhanetin, suçun, cinayetin özgürlüğü olmaz. Darbeye teşebbüsün özgürlüğü hiç olmaz... Güvenlik duvarı yıkılıp vatanımız harap olduğunda ne özgürlüğünden bahsedeceğiz.

Özgürlük insan hakkıdır, buna itiraz yoktur. Milli haklara, maneviyata saldırmak da bir nevi eşkiyalıktır ve yeri ceza hukukundadır... 10 yıldır çektik, özgürlük tıpkı demokrasi gibi birilerinin tekeline girerek derin manasından koptu... Bize onursuz özgürlük dersi verenlerin, durum ve konum hatırlatması yapanların kuyumuzu kazmalarıan asla izin vermeyeceğiz.

RUH SAĞLIĞI YASASININ BU YIL İÇERİSİNDE ÇIKARILMASINI TEMENNİ EDİYORUM​

Vatandaşlarımızın maddi ve manevi zorluklarının yanında ruhsal olarak sorun yaşadıklarını görüyoruz. Ağırlaşan problemlerin farkındayız. Hakların, sınırların ve yetkilerin açık ve net şekilde belirlendiği bir toplumsal sözleşmeye yani ruh sağlığı yasasına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'de bu alanda bir boşluk hakimdir. Ruh sağlığı yasasının bu yıl içerisinde TBMM'den çıkarılmasını temenni ediyorum. Bu konuda bir kanun teklifi hazırlayan genel başkan yardımcımızı tebrik ediyorum...

Genç akademisyen Ceren Damar evladımız hunharca bir katil tarafından katledilmiştir. Ünivesitede yaşanmıştır ve akademik hayatımız saldırıya uğramıştır. Kanlı saldırılarda hayatını kaybeden bütün mazlumların ailerine başsağlığı diliyorum.

1 NİSAN SABAHI İÇİN HAZIRLIK YAPIYORLAR

Sosyal dokumuzu bozmak, siyasi dengemizi baltalamak, toplumsal huzuru boğazlamak için tezgahlar ithal edilmektedir. Mesela, Taksim'deki yılbaşı kutlamaları sırasında bir grubun Suriye bayrağı açması infiale yol açmıştır. Açık bir provokasyondur ve bu olayın arkasındaki isimler ortaya çıkarılmalıdır. Konu önemlidir, ihmali halinde ağır sonuçlar doğacaktır. 31 Mart öncesi huzuru kaçırmak istiyorlar, 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar. Türk milletinin bu bayat senaryolara karnı toktur.

KİMSE ŞANSINI FAZLA ZORLAMASIN, HERKES AYAĞINI DENK ALSIN

CHP'sinden İP'ine PKK'dan FETÖ'süne kadar kim Türkiye'nin tarihsel yürüyüşünü kesmek istiyorsa, onunla hesabımız mahşere kalmadan bu dünyada görülecektir. Kimse şansını fazla zorlamasın, herkes ayağını denk alsın..."

FIRAT'IN DOĞUSU FİTNENİN BOYNUDUR VE BU BOYUN VURULMALIDIR

Türkiye bekasını temin etmek için Fırat'ın doğusu veya batısı demeden ileri atılmakta kararlığını göstermektedir. Türkiye'ye rağmen kımıldayan yaprağın akıbeti bilinsin ki çürümedir. Güney sınırlarımız boyunca hıyanet üretimi yapanlar, pusu kuranlar karşılarında çelik gibi bir iman ve irade bulacaklardır. Türkiye'nin çevresinde hiçbir terör çevresi yaşamamalıdır. Türk milletinin yemidir. Fırat Kalkanı harekatı ve Zeytin Dalı harekatıyla emperyalizmin uykularını kaçıran Türkiye bugün de Fırat'ın doğusu ve Menbüç'i kurtarmakta kararlıdır. Duruşumuz meşrudur. Davamız var olma, milli güvenliğimizi müdafaa davasıdır. Dev doğruldu, Türk milleti bekasını müdafaa etmek için cephe açtı, tavır aldı. Türkiye diplomasi ve askeri vasfıyla masadadır, meydandadır. Ülkemiz bölgesel gelişmelerin dışında değil, tam ortasında etkin ve sözü dinlenir şekilde yer almıştır. Bugün

Fırat Kalkanı bölgesi huzura kavuşmuştur. Afrin güvendedir. Terör koridoru baltalanmıştır. Zahmetlere katlana katlana huzur ve zafer şafağına inanıyorum.

"BOLTON MUSUN, DALTON MUSUN?"

ABD Başkanı Trump, 2018'de IŞİD'i yendiklerini iddia ederek Suriye'den çekileceklerini duyurmuştu. Trump Suriye'deki ABD varlığını sorgulamış, geri döneceklerini ifade etmiştir. Beyaz Saray sözcüleri tarafından takvim duyurulmuştu. Biz Suriye'den çekilme iradesine ihtiyatla yaklaştık. Gerçekten de Trump bir süre sonra Suriye'den çekilme konusunda zaman vermediğini ifade etmiştir. ABD Başkanı daha ileri giderek Suriye'den çekilsek bile Kürtleri korumak istiyoruz demiştir. Bolton musun Dalton musun bilmem, Türkiye ne yapacağını sana ve patronlarına mı soracak? Bu nasıl bir küstahlıktır, nasıl bir terbiyesizliktir. Müttefikleri Kürt savaşçılarıymışmış. Müttefik olduğunuz insan kasaplarının Kürt kardeşlerimizle en ufak alakaları yoktur. Bunların görüldüğü yerde imhaları vaciptir. PKK'yı ve YPG'yi Kürt kökenli vatandaşlarımızla birleştirmek sapkınlıktır, sapmadı, alçaklıktır. Bundan sonra birbirimizin yüzüne nasıl bakacağız. NATO'nun devamını nasıl sağlayacağız? Kürt kökenli kardeşlerimize Trump'ın muhabbeti yalandır, sahtedir. Türkiye'yi Kürtlerle mücadele halinde göstermek ne adamlıktır, ne dostluktur. Teröristlerin Kürt olarak gösterilmesi güftandır. Terörist teröristtir, insan yerine bile konulamayacaktır.

"YA KÖR YA SAĞIR OLMAK GEREK"

Esad yönetimiyle YPG arasında yeşeren temasların, bu temaslar içindeki ABD'nin rolünün ne olduğu gizemini muhafaza etmektedir. ABD Türkiye ile Suriye'nin çatışmaya girmesi için YPG ile bir kumpas mı hazırlamaktadır? Türkiye için de karanlık ve kahredici senaryolar mı hazırlamaktadır. Esad, PKK, YPG, ABD arasında bilmediğimiz hangi uzlaşma söz konusudur? Öngörü hataları, aşırı iyimserlik beka düzeyinde kayıplara yol açabilecektir. ABD'nin IŞİD'i yendik demesi, Trump'ın mücadele edeceğiz beyanı oldukça sorunludur. ABD ile IŞİD'in ABD ile YPG'nin bağını görmezden gelmek için ya kör, ya sağır olmak gerekmektedir. Irak'tan çekiliyorlardı, Afganistan'dan dönüyorlardı. ABD'nin bir yere gittiği falan yoktur. Türkiye'nin kararlı tutumu, askeri gücü ve siyasi başarısı ABD'nin hesaplarını yeniden gözden geçirmesine yol açacaktır.

"ALTIN FIRSAT ÖNÜMÜZDE"

2016'da başlayıp 11 defa toplanan Astana zirveleri, 8 defa olan Cenevre görüşmeleri yol haritasını şekillendirmiştir. Ülkemizdeki süreçte Soçi formatında bir liderler zirvesi yapılacağı anlaşılmaktadır. ABD ne derse desin, Türkiye Fırat'ın doğusuna hak için, adalet için girmeli gereğini yapmalıdır. Başkalarının ne diyeceğiyle ilgilenemeyiz. Altın fırsat önümüzdedir. Zaman, mekan, kuvvet eşgüdüm halinde yorumlanarak Türkiye'nin gücü dosta da düşmana da en kati şekilde gösterilmelidir. MHP terörle mücadelede hükümetin arkasındadır. Menbiç zulümden kurtarılmalıdır. Fırat'ın doğusu kandan, cinayetten arındırılmalıdır.

"HAK ETTİKLERİ CEVABI ALACAKLARDIR"

CHP'nin hali, diğerlerin hali söze fazla gerek bırakmıyor. Terörle mücadele edildikçe CHP'nin keyfi kaçıyor. Bunların çiğ süt emdiklerinden karınları ağrıyor. PKK/YPG'nin sinsi avukatı olmak kolay değildir. Bu CHP-HDP'ya yakışan bir utanmazlıktır. CHP yönetimi Fırat'ın doğusuna girilmesine itiraz ediliyorsa, koşa koşa teröristlerle buluşup etten duvar örmeleridir. Cumhur İttifakı geleceği planlarken, zilletin failleri layığını bulacaktır. Önümüzdeki mahalli idareler seçiminde hak ettikleri cevabı alacakladır."