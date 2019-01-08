Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/ KCK Silahlı Terör örgütünün Ankara ilindeki faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Örgüt propagandası yapan ve örgütle irtibatları tespit edilen 32 şüpheli hakkında arama ve gözaltı kararı verildi.
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