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  • Son Güncelleme: 08.01.2019 10:43

Son dakika: 'da / operasyonu: 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberi... Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü / propagandası yapan ve örgütle irtibatı tespit edilen 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara'da PKK/KCK operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığınca, / Silahlı Terör örgütünün Ankara ilindeki faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Örgüt propagandası yapan ve örgütle irtibatları tespit edilen 32 şüpheli hakkında arama ve gözaltı kararı verildi.

Ayrıntılar gelecek...

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