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  • Son Güncelleme: 08.01.2019 13:49

... 'te ! Ekipler sevk edildi

... Devlet Hastanesi'nin arkasında bulunan . Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerindeki inceleme sürüyor.

Son dakika gelen bilgiye göre, Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arka bahçesindeki istinat duvarı çöktü.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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