Son dakika... Eyüp Devlet Hastanesi'nin arkasında bulunan istinat duvarı çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerindeki inceleme sürüyor. Son dakika gelen bilgiye göre, Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arka bahçesindeki istinat duvarı çöktü. Hastanesinin arka bahçesindeki istinat duvarı, henüz belirlenemeyen nedenle yıkıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevkedildi. Olayda, ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmazken inceleme devam ediyor.
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