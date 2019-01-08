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  • Son Güncelleme: 08.01.2019 13:48

Soluk borusuna çekirdek kaçan akademisyen öldü

'da yediği çekirdeğin soluk borusuna kaçması sonucu nefes almakta zorlanıp, kalp krizi geçiren (OMÜ) (30), yaşamını yitirdi.

​Olay, dün akşam saatlerinde Atakum ilçesinde meydana geldi. OMÜ Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Nihat Karaahmetoğlu, ailesiyle birlikte evinde çekirdek yerken, bir anda rahatsızlandı.

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