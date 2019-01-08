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  • Son Güncelleme: 08.01.2019 16:41

Son dakika: tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi

Kapanan Karşı gazetesine yönelik davasında dün tahliye edilen eski Milletvekili , yakalama kararının ardından bugün tutuklandı.

Eren Erdem tekrar cezaevinde

davasında tahliyesine karar verildikten sonra itiraz üzerine hakkında yakalama kararı verilen , tutuklandı.

Kapatılan Karşı Gazetesi'nin FETÖ davasında dün İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada mahkeme, yaklaşık 7 aydır tutuklu bulunan gazetenin Genel Yayın Yönetmeni 'li eski milletvekili Eren Erdem'in tahliyesine karar vermişti.

Mahkemenin kararının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, üst mahkemeye itiraz ederek kaçma şüphesi gerekçesiyle Erdem'in tutuklanmasını talep etmişti.

İtirazı değerlendiren İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi Erdem hakkında kaçma şüphesi nedeniyle yakalama kararı çıkartmıştı. Cezaevinden tahliyesi beklendiği sırada üst mahkemenin kararı üzerine Erdem, Silivri Jandarma ekiplerine teslim edilmişti.

Sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine getirilen Erdem, yakalama kararını veren İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesine çıkarıldı.

Açılan ara celsede mahkeme heyeti, dosya kapsamı ve kaçma şüphesi gerekçesiyle çıkarılan yakalama kararını okuyarak Erdem'in tutuklanmasına hükmetti.

Yeniden tutuklanan Erdem, Silivri Cezaevine gönderildi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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