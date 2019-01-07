İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'cü Eren Erdem hakkında kaçma şüphesi nedeniyle tahliye kararına itiraz etti. İtirazı kabul eden üst mahkeme aynı gerekçeyle Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkardı. FETÖ'cü Eren Erdem'e yönelik yakalama kararını sevinçle karşılayan sosyal medya kullanıcıları duygularını Twitter'dan paylaştı:
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