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  • Son Güncelleme: 07.01.2019 22:55

'cü 'e yakalama kararı sevinçle karşılandı!

, hakkında kaçma şüphesi nedeniyle tahliye kararına itiraz etti, itirazı kabul eden üst mahkeme aynı gerekçeyle Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkardı. Kararı sevinçle karşılayan vatandaşlar, dan düşüncelerini böyle dile getirdi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'cü Eren Erdem hakkında kaçma şüphesi nedeniyle tahliye kararına itiraz etti. İtirazı kabul eden üst mahkeme aynı gerekçeyle Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkardı. FETÖ'cü Eren Erdem'e yönelik yakalama kararını sevinçle karşılayan sosyal medya kullanıcıları duygularını Twitter'dan paylaştı:

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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