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  • Son Güncelleme: 08.01.2019 18:33

Son dakika: AK Parti MKYK sonrası önemli açıklamalar

AK Parti sözcüsü partisinin toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor.

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AK Parti sözcüsü partisinin toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor.

Ömer Çelik'in açıklamalarının satır başları şöyle;

- Manifestoyu açıklayacağımız geniş katılımlı tanıtım toplantısını 31 Ocak Perşembe günü Ankara'da yapacağız

(MHP ile ortak miting) Olumlu bakıyoruz, genel başkanların takdiri.

- TÜİK'in yaptığı işlerde, kullandığı metodlarda uluslararası standartlardan bir sapma ya da bir gerileme yoktur. Tam tersine yüksek standartta iş yapmaktadır.

- (ABD heyetinin temasları) Müttefik denilince ilk akla biz gelmeliyiz.

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