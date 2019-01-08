Son dakika: AK Parti MKYK sonrası önemli açıklamalar

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AK Parti sözcüsü Ömer Çelik partisinin MYK toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor.
Ömer Çelik'in açıklamalarının satır başları şöyle;
- Manifestoyu açıklayacağımız geniş katılımlı tanıtım toplantısını 31 Ocak Perşembe günü Ankara'da yapacağız
(MHP ile ortak miting) Olumlu bakıyoruz, genel başkanların takdiri.
- TÜİK'in yaptığı işlerde, kullandığı metodlarda uluslararası standartlardan bir sapma ya da bir gerileme yoktur. Tam tersine yüksek standartta iş yapmaktadır.
- (ABD heyetinin temasları) Müttefik denilince ilk akla biz gelmeliyiz.AYRINTILAR GELİYOR...
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