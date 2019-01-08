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  • Son Güncelleme: 08.01.2019 18:31

... Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş John Bolton açıklaması

... Başkanı , ABD 'un ziyaretine ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Altun, "Kendisinin ziyareti sırasında dünyaca ünlü Türk misafirperverliğini tecrübe etme imkanı bulduğunu umuyorum." dedi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş John Bolton açıklaması

Başkanı , ABD 'un ziyaretine ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

Bolton'un son açıklamaların sert tepki gösteren Altun, " Kürtlerini terör örgütüyle bir tutmak, hem Kürt halkına hem de bizim zekamıza hakaret etmek demektir" dedi.



İŞTE FAHRETTİN ALTUN'UN O AÇIKLAMALARI
"Kendisinin ziyareti sırasında dünyaca ünlü Türk misafirperverliğini tecrübe etme imkanı bulduğunu umuyorum. Türkiye'nin güvenliği pazarlık meselesi değildir. Bizim terörle mücadelemizin "nasıl"ı değil, sadece "ne zaman"ı olur. Suriye Kürtlerini terör örgütüyle bir tutmak, hem Kürt halkına hem de bizim zekamıza hakaret etmek demektir" ifadelerini kullandı..

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