Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 08.01.2019 09:48
  • Son Güncelleme: 08.01.2019 10:21

'deki eşekli şovun cezası belli oldu

'de müşteri gibi markete eşekle gelerek alışveriş yapan kişinin marketin müdürü olduğu ortaya çıktı. Görüntülerle ilgili emniyete davet edilen Halil Gün'ün, şaka yaptığını söylediği öğrenildi. Markete , , Gıda ve 'na istinaden 4 bin 545 TL idari para cezası uygulandı.

Marketlerde alışveriş poşetlerinin 1 Ocak'tan itibaren parayla satılmaya başlamasının ardından yurdun değişik bölgelerinden sosyal medya üzerinde buna tepki görüntüleri yayınlandı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriNiğde'deki eşekli şovun cezası belli oldu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar