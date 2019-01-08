Marketlerde alışveriş poşetlerinin 1 Ocak'tan itibaren parayla satılmaya başlamasının ardından yurdun değişik bölgelerinden sosyal medya üzerinde buna tepki görüntüleri yayınlandı.
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Marketlerde alışveriş poşetlerinin 1 Ocak'tan itibaren parayla satılmaya başlamasının ardından yurdun değişik bölgelerinden sosyal medya üzerinde buna tepki görüntüleri yayınlandı.
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