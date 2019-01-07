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  • Son Güncelleme: 07.01.2019 15:53

'de marketle alışveriş yapan adam öyle biri çıktı ki...

2019 yılı itibariyle Türkiye uygulamasına geçti. Birçok vatandaş bu uygulamayı protesto etti. En dikkat çekenlerden biri ise 'den gelen görüntü oldu. Bir vatandaşın markete eşekle geldiği görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Fakat hiçbir şey göründüğü gibi değil. Bakın o görüntülerdeki kişi kim çıktı.

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren marketlerde poşetler tüketiciye ücretli olarak sunulmaya başlandı. Bu gelişmenin ardından birçok vatandaş pek çok farklı şekilde bu uygulamayı protesto etti. Bunlardan en ilginci ise 'den gelen görüntülerdi. Niğde'de bir vatandaş markete eşeğiyle geldi. Sosyal medyada yayılan görüntüler oldukça dikkat çekti. Fakat markete eşeğiyle gelen o adam bakın kim çıktı.

MARKETE EŞEĞİYLE GELDİ MARKETİN SAHİBİ ÇIKTI

Poşetle ilgili son protesto ise Niğde'den bir yerel marketten geldi. Bir müşterinin markete eşekle gelerek alışveriş yaptığı görüntüler sosyal medyada büyük bir hızla paylaşılmaya başladı. Görüntülerde müşteri olduğu belirtilen kişi, aldığı ürünleri eşeğe yüklüyordu. Ancak bu kişinin müşteri olmadığı ileri sürüldü.

Niğde'deki yerel marketin yetkililerine ulaşan Hürriyet, markete eşeğiyle gelen kişinin marketin sahibi olduğunu öğrendi. İlk olarak görüştükleri kişi, söz konusu görüntülerin bir şubelerinden çekildiğini doğruladı. Diğer bir market görevlisine ise eşekle gelen kişinin şubenin müdürü olduğu, hatta market sahibinin bir poşet fabrikası işlettiği iddiaları soruldu.

ŞAKA OLSUN DİYE YAPTIK

Şubenin çalışanı şunları söyledi: "Eşekle gelen kişi şubemizin müdürüydü. Ancak o gün izinliydi. İzin gününde alışverişe eşekle geldi. Yani müşteri olarak geldi." Market sahibinin poşet fabrikası olmadığını belirten şube çalışanı, şirket sahibinin kardeşinin poşet fabrikası olduğunu belirtti. Bu görüşmede şube müdürü ile konuşmak istedik. Sonrasında şirketin avukatı olduğunu söyleyen kişi Hürriyet'e ulaştı. Aynı iddiaları ona da sorduk. Avukat olduğunu söyleyen kişi Hürriyet'e şunları söyledi: "Böyle bir haber yayınlanmasını istemiyoruz. Şaka olsun diye böyle bir şey yapıldı. Bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Konuyu uzatmanın anlamı yok. Gerekli yerlere ifademizi verdik."

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