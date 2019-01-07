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  • 07.01.2019 18:39
  • Son Güncelleme: 07.01.2019 18:48

'li belediyeden i!

'nin sandıktaki başarılarına gölge düşürmek ve kendi başarısızlıklarını örterek koltuklarını korumak için her fırsatta AK Parti'ye "seçmene veriyor" yalanını atan fena yakalandı!

CHP'li belediyeden seçim rüşveti!
'nin belediyecilikteki başarılarının gölgesinde kalıp çamur atarak kendini kurtarmak isteyen zihniyeti yine duvara tosladı! Sandıkta yaşanan her hezimette yalana, bahaneye sarılarak koltuklarını koruma peşine düşen CHP, "AK Parti seçmene vererek oy topluyor" diyerek kendi başarısızlığını örtmeye çalışıyordu.



KENDİ YALANLARININ ESİRİ OLDULAR
AK Parti'ye "seçmene rüşvet vererek oy topluyor" iftirasını atan CHP'nin Hatay / kendi partisinin iftirasının esiri oldu! CHP'li Defne belediyesinin yaklaşan ler öncesi seçmenlere beyaz eşya, halı ve benzeri eşyalar dağıttığı ortaya çıktı.



SEÇMEN BU NUMARALARI YEMEZ!
CHP'li belediyenin seçim rüşvetine tepki gösteren vatandaşlar, yıllarca hizmetten bihaber olan belediyenin seçim zamanı "yardım" adı altında vatandaşlara adeta rüşvet dağıtmasına tepki göstererek "seçmen bu numaraları yemez" yorumları yaptılar.

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