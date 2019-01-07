CHP'li belediyeden seçim rüşveti!

AK Parti'nin belediyecilikteki başarılarının gölgesinde kalıp çamur atarak kendini kurtarmak isteyen CHP zihniyeti yine duvara tosladı! Sandıkta yaşanan her hezimette yalana, bahaneye sarılarak koltuklarını koruma peşine düşen CHP, "AK Parti seçmene rüşvet vererek oy topluyor" diyerek kendi başarısızlığını örtmeye çalışıyordu.
KENDİ YALANLARININ ESİRİ OLDULAR
AK Parti'ye "seçmene rüşvet vererek oy topluyor" iftirasını atan CHP'nin Hatay / Defne belediyesi kendi partisinin iftirasının esiri oldu! CHP'li Defne belediyesinin yaklaşan seçimler öncesi seçmenlere beyaz eşya, halı ve benzeri eşyalar dağıttığı ortaya çıktı.
SEÇMEN BU NUMARALARI YEMEZ!
CHP'li belediyenin seçim rüşvetine tepki gösteren vatandaşlar, yıllarca hizmetten bihaber olan belediyenin seçim zamanı "yardım" adı altında vatandaşlara adeta rüşvet dağıtmasına tepki göstererek "seçmen bu numaraları yemez" yorumları yaptılar.
KENDİ YALANLARININ ESİRİ OLDULAR
AK Parti'ye "seçmene rüşvet vererek oy topluyor" iftirasını atan CHP'nin Hatay / Defne belediyesi kendi partisinin iftirasının esiri oldu! CHP'li Defne belediyesinin yaklaşan seçimler öncesi seçmenlere beyaz eşya, halı ve benzeri eşyalar dağıttığı ortaya çıktı.
SEÇMEN BU NUMARALARI YEMEZ!
CHP'li belediyenin seçim rüşvetine tepki gösteren vatandaşlar, yıllarca hizmetten bihaber olan belediyenin seçim zamanı "yardım" adı altında vatandaşlara adeta rüşvet dağıtmasına tepki göstererek "seçmen bu numaraları yemez" yorumları yaptılar.
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