Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, ÖNDER'in 60. yıl kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kısa bir tanıtım filmi gösterildi.

TBMM Başkanı Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, bu özel toplantıya Meclis Başkanı sıfatıyla davet edildiğini ancak bugün itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak da iştirak ettiğini söyledi.

"HALKA HİZMET, HAKK'A HİZMETTİR"

31 Mart'ta yapılacak belediye seçimlerinde karar verecek gençleri karşısında gördüğünü aktaran Yıldırım, şiarlarının "Halka hizmet, Hakk'a hizmettir."olduğunu vurguladı.

Yıldırım, imam hatip okullarının, Türkiye'nin geleceğinde geçmişinden çok daha önemli görevi olduğunu dile getirerek, "Bildiğiniz gibi AK Parti iktidarına kadar, imam hatip okullarında birtakım sıkıntılar yaşandı. Hak etikleri muameleyi maalesef görmediler. Toplumumuzun bir kısmının korkması ve çekinmesi gereken yerler olarak göstermeye çalıştılar. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinden bu algıya, hem yasalarda gerekli düzenlemeyi yaparak hem de kafalardaki o yanlış algıyı ortadan kaldırarak bugün hamdolsun bu okulların ve orada okuyan gençlerimizin toplumdaki yeri ve algısı her geçen gün çok daha olumlu yönde gelişiyor." diye konuştu.





"KATSAYI ZİNCİRİNİ PARÇALADIK"

Yıldırım, imam hatiplerin Türkiye'nin geleceğinde model olacak insanları geçmişte olduğu gibi gelecekte de yetiştirmesi için her türlü altyapı ve çalışmayı yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Dün Çengelköy'de Tenzile Erdoğan İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret ettim. Hakikaten çok etkilendim. Hem okulun fiziki yapısı hem öğrenciler ve öğretmenleriyle muhteşem bir okul. İmam hatip denilince insanların aklına imamların yetiştiği yer geliyor. Okulda öğrencilerin anlattıkları, meşgul oldukları konuları görünce hayretten hayrete düştüm. Kod eğitimi alıyorlar. Bilgisayar yazılımını yapıp bir de onu entegre devreler üzerinde işleyerek elektronik cihazlar yapıyorlar. Robot parçaları yapıyorlar. Önümüzdeki ay Amerika'da gerçekleşecek bir yarışmaya hazırlanıyorlar. Diyeceğim o ki maalesef geçmişte kılık-kıyafetle ve şekille uğraşmaktan çocuklarımızın zihinlerinin içindeki cevheri görmez olduk.

AK PARTİ İMAM HATİPLERİN AYAKLARINA BAĞLANAN PRANGALARI SÖKÜP ATTI

AK Parti iktidarı imam hatiplerin ayaklarına bağlanan prangaları söküp attı. 28 Şubat'ın karanlık mirası olan bu ayrımcılığı ortadan kaldırdık. 'Bu okullardan sadece imam çıksın, başka bir hayalleri olmasın' diye konulan katsayı zincirini milletimizle birlikte parçaladık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu ve gayreti olmasıydı bu mümkün olmazdı."





"GENÇLER, ŞİMDİ ASIL İŞ SİZLERE DÜŞÜYOR"

Binali Yıldırım, gençlerin değerleri, tarihi, kültürüyle yeniden buluşmasını sağladıklarını söyledi.

Şimdi asıl işin gençlere düştüğünü dile getiren Yıldırım, şunları anlattı:

"Biz, bir anlamda tohumu toprak ile buluştuk. Gerisi size kalmış. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Hepimiz bunu biliyoruz. Rabb'imizin ilk emri ikra. Okuyacağız. Daha çok okuyacağız, daha çok dünyayı tanıyacağız. Daha çok insanları tanıyacağız. Çağı okuyacaksınız. Tıpta, teknolojide, mühendislikte, ekonomide, kültürde, sanatta, velhasıl her alanda, gerçek bir Müslümanın nasıl olması gerektiğini herkese göstereceksiniz. Her şeyden önce iyi bir insan olacaksınız. Bir müminin gerçek ibadethanesinin yeryüzü olduğunu asla aklınızdan çıkarmayacaksınız. Attığınız her adımdan, dokunduğunuz her canlıdan bulunduğunuz her ortamdan bir Müslümanın en büyük sorumluğunun örnek olmak olduğunu da aklınızdan çıkarmayacaksınız. Sadece güzel ülkemize değil tüm dünyaya bu hasletlerinizi göstereceksiniz. Sözün özü iki kanadı da sağlam bir uçak gibi olacaksınız. Bir kanadınız dünya, diğeri ahiret olacak."

Binali Yıldırım, Türkiye'nin gençlere her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğuna dikkati çekti. Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:

"FETÖ, DEAŞ, EL KAİDE, EŞ ŞEBAP MAALESEF HEPSİ BU ÇAĞDA OLDU"

"Mevlam, 'Aklını kullanmayan milletlerin üzerine belalar yağdırırız' diye Mevlam buyuruyor. Biz bu belayı yakın bir zamanda yaşadık. Sınavımız ağır oldu. Ama çok şükür Rabb'imin izni, milletimizin desteğiyle üstesinden geldik. İnanan insanın en büyük özgürlüğünün ancak bir varlık önünde secde etmek olduğunu da unutmayın. Biz yalnız Allah'a secde ederiz. Özgürlüğümüz asla kimseye teslim etmeyiz. FETÖ belası bize gösterdi ki, şeytan milenyum çağında taktik değiştirmiş. Allah adına konuşup, kendisine secde ettiren suretlere büründürmüş. Bunun adı yerine göre DEAŞ oldu. Bunun adı FETÖ, bunun adı El Kaide, Eş Şebab oldu. Bu çağda 'bunlar olmaz' dedik ama hepsi bu maalesef bu çağda oldu. Az önce ifade ettiğim uçak örneğindeki gibi iki kanadı olmayan uçak yere çakılır. Ya dünya ya ahiret olmaz. Her ikisi birlikte uyumlu olmak durumunda. Evrenin dengesini Allah böyle kurmuş."





"BU KORKUNÇ SENARYOYU YIRTIP ATMANIN ZAMANI GELDİ"

"İnsanların bir kısmı, bu çağda inanmayı unuttu, bıraktı" diyen Yıldırım, "Ruhlarında derin boşluklar oluştu. Böylelikle kendilerine inanç diye sunulan şeytani senaryoların piyonu haline geldiler. Şimdi bu korkunç senaryoyu yırtıp atmanın zamanı geldi. Bunu, siz yapacaksınız sevgili gençler. İslam'ın ışığında ilimden, bilimde, kültürde, sanatta, derneğinizin adında olduğu gibi önder sizler olacaksınız. Artık imkanlarınız var. Bahaneniz kalmadı. Vizyoner bir liderimiz var. Kendi yolunuzda ilerlerken kimseyi de yıkıp geçmeniz gerekmiyor. Size kucak açmaları da lazım değildir. Müsaade edeceksiniz. Önce siz dinleyeceksiniz, sonra siz anlatacaksınız." diye konuştu.

"BAŞKALARINA ASLA DAYATMA İÇERESİNDE OLMAYACAĞIZ"

İlçe belediye başkan adayı olan arkadaşlarına halkı dinlemeleri gerektiğini salık verdiğini anlatan Yıldırım sözlerini şöyle tamamladı:

"82 gün boyunca İstanbullularla bir araya geleceksiniz. Projelerimiz ve önerileriniz olacak. Sorunları dinleyeceğiz. İki dinleyin bir konuşun. Niye? Konuşmak çok iyi bir şey olsaydı, Rabb'imiz, bize iki ağız bir kulak verirdi. İki kulak bir ağız verdiğine göre demekti çok daha dilemek gerekiyor. Daha az konuşmak lazım. Başkalarına asla dayatma içerisinde olmayacağız. Geçmişte bize yapılanları, biz başkasına yapma hevesinde olmayacağız. Gençler sizden bir söz istiyorum. Geleceğin mimarı olmak için ülkenize ve dünyaya katkı sunmak için gereken tek şey merak etmektir. Araştırmaktan, öğrenmekten, paylaşmaktan son nefesinize kadar vazgeçmeyin. Biz de sizleri gururla izlemeye devam edeceğiz. Bugün bu salonda, bir Sinan, bir Itri, bir Cemil Meriç, Necip Fazıl daha çıksın istiyorum."

Yıldırım, ÖNDER Özel Ödülü'ne layık görülen Kenan Şurkoviç'e ödülünü verdi.

ÖNDER Başkanı Halit Bekiroğlu da Binali Yıldırım'a bir tablo takdim etti.

İBRAHİM KALIN: İMAM HATİP NESLİ BİR DEMOKRASİ MÜCADELESİDİR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İmam hatip nesli; bir eğitim, özgürlük, onur ve demokrasi mücadelesidir. Bu mücadeleye katkı veren bütün büyüklerimiz, çok zor zamanlarda bu ülkenin genç evlatlarına yeni eğitim imkanları sunmak için büyük fedakarlıklar yaptı ve bedeller ödedi. Bugün on binler, yüz binler, hatta milyonlar halinde imam hatipliler nesli, ülkemizin kalkınmasına, büyümesine, dünyanın barışına, huzuruna katkı sunan bir nesil haline gelmiş bulunuyor." dedi.

Kalın, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kültür Sanat Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, imam hatipliler neslinin Türkiye'nin kalkınmasına, büyümesine ve dünya barışına katkı sunar hale geldiğini söyledi.

ÖNDER tarafından "Yılın Fikriyat Ödülü"ne layık görülen Kalın, bu ödülün önemli olduğunu dile getirdi.

Her şeyin araçsallaştığı ve yüzeyselleştiği bir çağda; derin düşünceye, fikriyata, tefekküre her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu aktaran Kalın, şöyle devam etti:





KALIN: KISA VADELİ HESAPLARLA YOL ALAMAYIZ

"Kısa vadeli düşüncelerle, hesaplarla, yol alamayacağımızı, kadim medeniyetimiz bize gösteriyor. Çok uzun, yüzler, binlerce yıllık dönemler halinde yapılan analizler ancak bize tarihin akışını, hakikatini gösterebilir. Bizim de bu zaman ve mekan anlayışını, derinliğini bugün yeniden keşfetmemiz gerekiyor. Anlık üretip, anlık tükettiğimiz bir çağda, bizim geçici anların ötesinde, hakikatin evrensel kaynağına yeniden dönmemiz ve oraya yeniden tutunmamız gerekiyor ki, bu dünya hayatındaki kısa yolculuğumuzu layıkıyla, onurumuzla, imanımızla amelimizle tamamlayıp darü-l bekaya heybemiz dolu olarak gidebilelim."

ÖNDER'i çalışmalarından dolayı tebrik eden Kalın, bütün dünyaya örnek olacak yeni eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi temennisinde bulundu.

ÖNDER Başkanı Halit Bekiroğlu ise bir sivil toplum kuruluşu olarak; kültür sanat alanındaki eksikliği ifade etmenin ötesine geçip bu alanda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

'TÜM SIKINTILARA RAĞMEN BİLİME, KÜLTÜRE, SANATA DEĞER VERMEYİ ESAS MESELERİMİZDEN GÖRÜYORUZ'

Toplumun gelişmesinin yalnız başına maddiyatla olamayacağını vurgulayan Bekiroğlu, "Medeniyetler; maddi refahın ötesine geçip, kendi değerlerinden neşet eden estetik anlayışlarını eşyaya yansıtıp adeta ona ruh verenler sayesinde kurulur; Şehirler böyle imar edilir, insan böyle inşa edilir. Kültür sanat alanında maddi desteğin bir lütuf değil, elzem ve hayati bir araç olduğunu ve daha ötesine geçip ülkemizin en temel stratejik hedeflerinden biri olması gerektiğini bu vesileyle bir kez daha sizlerle ve kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Tam da bütün insanlık büyük bir kriz yaşıyorken, İslam dünyası ve ülkemizde zor ve zahmetli dönemler, buhranlar söz konusuyken, tüm günübirlik gündemlere ve güncel tartışmalara rağmen, kültüre, sanata, bilime, estetiğe önem vermeyi ve hatta esas meselelerimizden görmeyi önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Kalın'ın yanı sıra çok sayıda davetlinin katıldığı törende ödüller sahiplerine verildi. Bu yıl 13 alanda ödüller dağıtıldı.

"Yılın Sinema Ödülü" Kardeşim İçin Der'a filmine, "Yılın Müzik Ödülü" Prof. Dr. Ruhi Ayangil'e, "Yılın Edebiyat Ödülü" Tarık Tufan'a, "Yılın Kültür Sanat Programı" İnsanlık Hali'ne, "Yılın Kültür-Sanat Sivil Toplum Kuruluşu Ödülü" İstanbul Tasarım Merkezi'ne, "Yılın Kültür-Sanat Okulu Projesi Ödülü" Tekirdağ Süleymanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne ile Diyarbakır Hani Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne, "Yılın Okul Dergisi Ödülü" Bursa Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin çıkardığı Asım isimli dergiye, "Yılın Fikriyat Ödülü" Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a, "Yılın Geleneksel Sanat Ödülü" Hüseyin Kutlu'ya, "ÖNDER Sanata Hizmet Ödülü" Hasan Aycın ve Mustafa Kutlu'ya verildi. "ÖNDER Özel Ödülü" ise Kenan Şurkoviç'e takdim edildi.

Tören, hediye ve plaketlerin sunumuyla sona erdi.