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  • Son Güncelleme: 08.01.2019 11:37

... 'daki kritik görüşme sona erdi!

Bolton ve beraberindeki ABD heyeti, Türk yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere dün 'ya geldi. 'ın Bolton ve ABD heyeti ile görüşmesi sona erdi. Görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

ABD'li heyet Ankara'da! Kritik görüşme sona erdi

gelişmesine göre, ve Bolton'un 'daki görüşmesi başladı.

İsrail'deki görüşmelerden sonra 'ye gelen Amerikalı heyette, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve Brett McGurk'ün yerine Küresel Koalisyon Özel Temsilcisi olarak atanan James Jeffrey de bulunuyor.

Beyaz Saray Ulusal Danışmanı John Bolton ve ABD heyeti ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın görüşmesi sona erdi. Görüşme yaklaşık 2 saat 10 dakika sürdü.

Türkiye'ye gelen Amerikalı heyette, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve Brett McGurk'ün yerine Küresel Koalisyon Özel Temsilcisi olarak atanan James Jeffrey de bulunuyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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