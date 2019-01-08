Son dakika gelişmesine göre, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Ankara'daki görüşmesi başladı.

İsrail'deki görüşmelerden sonra Türkiye'ye gelen Amerikalı heyette, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve Brett McGurk'ün yerine Küresel Koalisyon Özel Temsilcisi olarak atanan James Jeffrey de bulunuyor.

Beyaz Saray Ulusal Danışmanı John Bolton ve ABD heyeti ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın görüşmesi sona erdi. Görüşme yaklaşık 2 saat 10 dakika sürdü.

Türkiye'ye gelen Amerikalı heyette, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve Brett McGurk'ün yerine Küresel Koalisyon Özel Temsilcisi olarak atanan James Jeffrey de bulunuyor.