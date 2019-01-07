Yanna’nın yolu

Tomobılde darp edilen yabancı uyruklu kadını polis kurtardı. Olay dün İstanbul Etiler'de yaşandı. Ahmet G., yolda aracına Ukrayna uyruklu Yanna C.'yi aldı. İkili arasında tartışma çıktı. Adam, kadını dövmeye başladı. Çığlıkları duyan vatandaşlar polisi aradı. Ahmet G. ile boğuşan Yanna C. kendisini dışarı attı. Polis tarafından yakalanan şüpheli alkollü çıktı. Gözyaşlarına boğulan Ukraynalı ise hastaneye kaldırıldı.
Ahmet G.'n normal sınırın iki katı alkollü olduğu tespit edildi. Şüphelinin daha önceden de alkol nedeniyle ehliyetine el konulduğu öğrenildi.
Ahmet G.'n normal sınırın iki katı alkollü olduğu tespit edildi. Şüphelinin daha önceden de alkol nedeniyle ehliyetine el konulduğu öğrenildi.
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