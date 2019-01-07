Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 07.01.2019 21:00
  • Son Güncelleme: 07.01.2019 21:05

'den 'daki darbe girişimine kınama

, 'daki darbe girişimini kınayarak, le işbaşına gelen hükümetlerin yasa dışı yollarla değiştirilmesine yönelik girişimlerin karşısında olduğunu bildirdi.

Türkiye'den Gabon'daki darbe girişimine kınama

yapılan yazılı açıklamada, "'da bu sabah meydana gelen darbe girişimini kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

" le işbaşına gelen hükümetlerin yasa dışı yollarla değiştirilmesine yönelik tüm teşebbüslerin karşısındadır." denilen açıklamada, bu ülkedeki huzur ve istikrarın korunmasına verilen önemin altı çizildi.

ülkesi Gabon'da bu sabah ulusal radyoyu ele geçiren bir grup asker, darbe girişiminde bulunmuştu.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriTürkiye'den Gabon'daki darbe girişimine kınama
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar