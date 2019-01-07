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  • Son Güncelleme: 07.01.2019 21:05

'de şoke eden olay! Anne ve babasını...

'de katliam! Alınan bilgiye göre, Ali Ay (35) ilçeye bağlı kırsal kesimde yer alan Güzeloluk Mahallesi'ndeki evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle annesi Menekşe Ay (59) ve babası Murat Ay (56) ile tartıştı. Ali Ay tartışma sonrası av tüfeğiyle anne ve babasını öldürdü, ardından ilçe merkezindeki evlerine kaçtı.

Mersin'de şoke eden olay! Anne ve babasını...

'in Erdemli ilçesinde oturan Ali Ay, tartıştığı annesi Menekşe ile babası Murat Ay'ı av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Güzeloluk Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Ay, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı annesi Menekşe ve babası Murat Ay ile tartıştı. Kavgaya dönen tartışmada ailesinin evindeki av tüfeğini alan Ali Ay, annesi Menekşe'yi ardından da babası Murat Ay'a ateş açtı. Kanlar içinde yerde kalan karı-koca olay yerinde hayatını kaybetti.

Cinayetin ardından Akdeniz Mahallesi'ndeki kendi evine giden Ali Ay, aynı tüfekle intihar etmeye çalışırken jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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