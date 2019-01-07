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  • Son Güncelleme: 07.01.2019 09:39

''de bugün okullar tatil mi? Vali Aksoy'dan kar tatili açıklaması (7 Ocak Pazartesi)

'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle öğrenciler okullarda tatil haberini bekliyor. Konu ile ilgili Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'dan açıklama geldi. Peki, Kocaeli'de bugün okullar tatil mi? Kocaeli'de kar tatili var mı? İşte ayrıntılar...

Kocaeli''de bugün okullar tatil mi?

'de kar yağışı etkili oluyor. Meteoroloji tahminlerine göre, Kocaeli'de bugün ve yarın yurt genelinde kar yağışı görülüyor. Yapılan açıklamaya göre bugün hava sıcaklığı en yüksek 3 derece en düşük ise -3 derece olacak. Kar yağışı ile birlikte öğrenciler tatil haberi beklemeye başladı. Kocaeli Valisi ise konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Peki, Kocaeli'de bugün okullar tatil mi?

KOCAELİ'DE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, kar tatili ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Şu an için Kocaeli'de okulların tatil olduğuna dair bir kararımız yok. Sosyal medyada dolaşan haberlere itibar etmeyin. Okullar tatil edilmesi durumunda gerekli duyuru ve açıklama tarafından yapılacaktır."

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