Samsun açıklarında batan gemiyle ilgili İçişleri Bakanlığı'dan açıklama geldi. Bakanlık, Karadeniz Samsun açıklarında battığına dair tehlike sinyali alınan Panama bayraklı gemide yürütülen arama çalışmalarında kurtarılan merüttebat sayısının 4'e yükseldiğini açıkladı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Açıklamada, "Arama kurtama faaliyetine; Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2 bot, 2 helikopter, 1 uçak, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca da 1 helikopter ile müdahale edilmektedir. Sağlık Bakanlığı'nın ambulans helikopteri de Sahil Güvenlik Samsun Hava Grup Komutanlığı'nda beklemektedir. Kurtarma çalışmaları devam etmekte olup, çalışmalar ile ilgili gelişmeler paylaşılacaktır." denildi.

SAMSUN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Samsun Valiliği'nden batan gemiye ilişkin yapılan açıklamada, 'Bahse konu gemide toplam 13 mürettebat olduğu bilgisi var. Kurtarma helikopterimiz 4 kişiyi sağ olarak almış, Samsuna intikal etmek üzere olup ayrıca, 1 uçak 4 helikopter 1 arama kurtarma gemisi 1 römorkor 2 sahil güvenlik botu da arama ve kurtarma faaliyetlerine devam etmektedir' denildi.