TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Cemile Sultan Korusu'nda medya temsilcileriyle bir araya geldi. Yıldırım burada yaptığı açıklamada "31 Mart'ta sonuç ne olursa olsun İstanbul kazansın istiyoruz. Şu anda iki aday var, Millet İttifakı adına CHP adayı Ekrem İmamoğlu, diğer ise Cumhur İttifakı adına ben. Arkadaşıma telefon ettim, başarılar diledim. " dedi.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle;

"İstanbul'u dinleyeceğiz, gözlerimiz kapalı değil. Gözlerimiz açık İstanbul'u dinleyeceğiz, kulaklarımız delik İstanbul'u dinleyeceğiz.31 Mart seçimleriyle beraber yeni bir dönemin, belki bir 25 yıl daha sürecek yeni dönemin kapılarını aralamayı hedefliyoruz.Bu seçimlerin bir genel seçim havasına dönüştürülmesi, referanduma dönüştürülmesi, bana göre İstanbul'a yapılabilecek bir iyilik değildir.Mecbur kalmadıkça bu alan dışındaki konularda çok fazla mesai harcamayacağım.

YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARINI ARALAMAYI HEDEFLİYORUZ

İstanbul yönetiminde 25 yıllık bir geçmişimiz var. 31 Mart'ta belki bir 25 yıl daha sürecek yeni bir dönemin kapılarını aralamayı hedefliyoruz. Yeni dönemin ilk durağı, Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıldönümü 2023'tür. Türkiye koyduğu hedeflerle yürürken, diğer yandan da İstanbul'da biz aynı şekilde hedeflerle yürüyeceğiz. Ben bu şehre 1967'de geldim. 67 Eylül'ünde İstanbul'un muhikkimi olduk. 2002-3 kasımına kadar sürekli İstanbul'daydım. Tarih ve coğrafyadan gelen bir dinginliğe sahip İstanbul. İstanbul tarihi 2500 yıl diye bilinirdi, Marmaray'ı yaparken 8500 yıllık olduğunu gördük. Belki yeni kazılarla daha eski tarihler ortaya çıkacaktır. "