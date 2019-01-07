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  • Son Güncelleme: 07.01.2019 12:17

a... 'in eski yöneticilerine 'den

a... 'teki davasında, eski yöneticileri firari sanıklar Osman, Bahaeddin, Beyhan ve hakkında çıkarılmasına hükmedildi.

Naksan Holding'in eski yöneticilerine FETÖ'den kırmızı bülten

Son dakika haberine göre, Gaziantep'teki FETÖ davasında, Naksan Holding eski yöneticileri firari sanıklar Osman, Bahaeddin, Beyhan ve Mehmet Hilmi Nakıboğlu hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına hükmedildi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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