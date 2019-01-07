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  • Son Güncelleme: 07.01.2019 12:28

'de eltiler yaparken yakalandı

'de para karşılığı yaparken suçüstü yakalanan 3 kadından ikisinin elti oldukları öğrenildi. Operasyon sonucu eltiler tutuklandı.

Kent merkezinde ', fuhşa yer ve imkan sağlamak' suçlarına yönelik çalışmalarını sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Çiftlikköy Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede fuhuş yapıldığını belirledi.

Takibe alınan adrese operasyon düzenleyen ekipler, 37 yaşındakı H.Ö. isimli erkekle fuhuş yaparken suçüstü yakalanan kadınlar N.A. (30), Z.A. (34) ve G.A.'yı (21) 'fuhuş ve fuhşa yer ve imkan sağlamak' suçundan gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusunun ardından H.Ö. serbest bırakılırken, elti oldukları öğrenilen ve para karşılığında girdiklerini itiraf eden N.A. ve Z.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, G.A. ise adli kontrol şartı ile salıverildi.

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